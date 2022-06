Prinz mit bodenständigem Image: William ist 40

Wie genau Prinz William am heutigen Dienstag seinen 40. Geburtstag feiern wird, ist nicht bekannt. Doch eines ist sicher: Wie auch immer er den Tag verbringt, viele Briten werden wohlwollend an ihn denken. Denn der Enkel von Königin Elizabeth II. und Zweite in der britischen Thronfolge ist laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov mit 66 Prozent Zustimmung der beliebteste Royal nach der Queen selbst.