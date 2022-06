Schüsse auf Spielplatz: Schütze (22) festgenommen

Eine 23-Jährige und zwei 13-jährige Mädchen sind am Mittwochabend auf einem Spielplatz in Wien-Floridsdorf in Streit geraten. Es kam zu einem Handgemenge. Nach kurzer Zeit mischte sich der Bruder (22) der Frau ein und gab plötzlich Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab.