Reisefrust statt Reiselust: Alle Stau-Hotspots

Die Verkehrslage verschärft neben dem verlängerten Wochenende auch das Ferienende in Süddeutschland sowie ein Potpourri an Veranstaltungen: u.a. das Erzbergrodeo, das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker sowie gleich vier Konzerten in der Wiener Stadthalle. Laut Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten bedeutet das kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen auf den Transitrouten und den Stadtausfahrten.