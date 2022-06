Wolfgang Ambros zelebriert eine neue Leichtigkeit

Elder-Statesmen-Grandezza

50 Jahre steht der Doyen des Austropop nun schon auf der Bühne und wirkt wohl gerade durch seine physische Gebrechlichkeit mental so stark und ausgeglichen wie nie. Das größte Konzert seiner Tour hätte exakt an seinem Geburtstag, am 19. März, stattfinden sollen. Eine neuerliche Verschiebung um drei Monate war nötig. Ob es wirklich an den Tücken der Corona-Pandemie lag oder der Kartenverkauf wirklich so schlecht war wie gemunkelt, es ist im Endeffekt einerlei. Im Hier und Jetzt findet Ambros vor immerhin 5.500 treuen Anhängern in der Stadthalle eine Elder-Statesmen-Grandezza, die das lasterhafte Bad-Boy-Image der alten Zeiten niemals erahnen ließ. Leichtigkeit, Freude und Dankbarkeit mixen sich zu einer einzigartigen Gefühlsregung, die den - mit langer Zwischenpause - fast dreistündigen Abend zu einem besonderen gedeihen lässt.