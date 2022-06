„Nur die Rallye Dakar ist größer als der Erzberg“

Selbst sind Sie stets nur den Prolog gefahren. Warum?

(Lacht) Ich schieb nicht so gerne! Den Prolog hab ich mit einem Rallye-Motorrad gewonnen. Allerdings musst du beim Rodeo mit dem Motorrad, mit dem du den Prolog fährst, auch im Finale fahren. Da wäre ich maximal den ersten Hügel raufgekommen. Aber mein Sohn hat das Rennen 2001 beendet, darauf bin ich sehr stolz. Denn es kommen so viele Champions zum Erzberg. Die sagen, ich fahr sicher fix vorne weg. Das geht am Erzberg aber nicht so einfach.