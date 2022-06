Ankünfte über Balkanroute fast verdreifacht

Ukraine-Flüchtlinge nicht inkludiert

Insgesamt registrierte Frontex in den ersten fünf Monaten des Jahres 86.420 illegale Grenzübertritte, die Hälfte davon auf die Balkan-Route. Die mehr als 5,5 Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die seit Beginn des russischen Angriffs in die EU kamen, sind den Angaben zufolge nicht in den Zahlen erfasst.