EU: Fluchtbewegung über Mittelmeerroute nimmt zu

Zahlen dürften noch weiter steigen

Dies entspreche einem 30-prozentigen Anstieg gegenüber 2020. Die anhaltende politische Instabilität in Tunesien, Libyen, dem Libanon und bis zu einem gewissen Grad auch in Algerien sowie der Bürgerkrieg in Syrien und eine Eskalation in der Sahelzone, verbunden mit anhaltender wirtschaftlicher Stagnation, werde zu einer weiteren Zunahme von irregulären Grenzübertritten in die EU führen, erwartet die EUAA.