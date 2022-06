Flüchtlinge in Bulgarien müssen Touristen weichen

Nach offiziellen Angaben sind in der letzten Woche rund 16.000 Flüchtlinge aus Bulgarien in die Ukraine zurückgekehrt. Etwa 3000 Schutzsuchende sind in staatlichen Einrichtungen untergekommen und 12.000 Menschen konnten in kleineren Hotels untergebracht werden. Darüber hinaus seien zwei Flüchtlingslager in der Nähe von Burgas, nahe der türkischen Grenze, eröffnet worden. Bulgarien ist das wirtschaftlich schwächste Land der EU und tut sich schwer mit der Unterbringung der Geflüchteten.