Wien setzt im Kampf gegen Hacker auf „Kopfgeld“

Also vor Mails von Prinzen, die Millionen Dollar verschenken wollen?

Diese Art von Prinzen gibt es nicht mehr. Heute sind Phishingmails sehr realitätsnah und gut gemacht. Das hat schon einen Grund, warumFinanzinstitute davor warnen, dass sie nie die PIN Ihrer Kunden abfragen. Die kriminellen Organisationen wissen sehr genau, was sie machen. Und wir müssen die Leute schulen, damit sie falsche Mails erkennen - und natürlich setzen wir auch technologische Mittel hierfür ein. Im Endeffekt untersuchen wir diese Angriffe auf ihre Funktionsweise. Wie kommt so etwas durch die Sicherheitsmechanismen? Was bewirkt es, wenn es im System ist, und wie kann man das verhindern? Es ist ein Wettlauf.