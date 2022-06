LH Kaiser nach Hackerangriff: „Wir zahlen nicht!“

Am Freitag vergangener Woche machten die Cyber-Kriminellen ihre Drohung wahr - sie griffen die Landesregierung wieder an! Diese Attacke konnte allerdings abgewehrt werden. Trotzdem ist die Situation prekär: Denn „Black Cat“ veröffentlichte sensible Daten im Darknet - darunter Fotos von Reisepässen und Ausweisen, Scans von Bankkarten, ausgestellte Visa, haufenweise E-Mails und einen großen Ordner mit Hypo-Heta-Akten.