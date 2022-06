Schüler erhalten fehlende Tablets ein Jahr später

Rund ein Jahr später als geplant sollen Tausende heimische Schüler im September ihre fehlenden kostengünstigen Windows-Tablets im Zuge der Digitalisierungsoffensive der Regierung bekommen. Dabei wurden im Vorjahr Schüler der fünften und sechsten Schulstufe Notebooks bzw. Tablets zur Verfügung gestellt - allerdings wartet etwa ein Viertel der Kinder nach wie vor auf ihre Geräte. In einem Schreiben an die Schulen kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) nun eine Lösung an.