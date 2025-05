Lüftet sich das letzte Geheimnis von Rechnitz?

Es ist eines der düstersten Kapitel der burgenländischen Geschichte, das auch nach 80 Jahren immer noch seine Schatten wirft: Das Massaker an rund 200 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1945, das bei Rechnitz begangen wurde. Das Massengrab, in dem die Menschen verscharrt wurde, ist bis heute nicht gefunden.