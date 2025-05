Fake in Österreichs Staatsvertragsfoto aufgedeckt

Der Experte, der solche Besonderheiten entdeckt, ist „Herr“ über fast sechs Millionen Papierbilder. Diese wird Gerald Piffl wohl bis zu seinem Tod nicht alle aufarbeiten und digitalisieren können. Er leitet seit 2004 die bedeutende Foto-Sammlung des Brandstätter-Verlags mit den historischen Bildern der früher wichtigsten Fotografen. Die wertvolle Dokumentation ist in Wien-Döbling in großen, hohen Räumen in nostalgischen Karteischränken untergebracht.