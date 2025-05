Eine Insel zum Längerbleiben!

Was hat das nun alles mit der Steiermark zu tun? Chris Precht ist die gemeinsame Klammer. Der Architekt aus Pfarrwerfen in Salzburg ist bekannt für seine visionären Konzepte und nachhaltiges Bauen, wie er es auch am steirischen Pogusch bewiesen hat. Dort hat er für die Reitbauers Baumhäuser konzipiert, für die kein einziger Baum gefällt werden musste und die sich herrlich in den Wald einfügen. Das Steirereck am Pogusch ist übrigens erst vor wenigen Tagen vom Falstaff zum besten Hotel in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Innovation“ gekürt worden.