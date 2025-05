„Pleite im Derby könnte ich mir nie verzeihen“

Beim Elfmeter blieb er eiskalt, ehe Dominik Fitz per Traumfreistoß zum 2:1 einnetzte. Der 25-Jährige war beim letzten Derby in Favoriten Austrias Matchwinner, mit dem Dreier erreichte Violett das erste Saisonziel, fixierte die Meistergruppe. „Meine Tore habe ich mir nachher noch ein paar Male angesehen – ein cooles Gefühl“, zwinkert der „Zehner“. Der heute sein 17. und vielleicht auch letztes Wiener Derby im Veilchen-Dress bestreiten könnte. Mit zehn Toren und 13 Assists spielt der Liga-Topscorer eine bärenstarke Saison, mit den MLS-Klubs New York Red Bulls und Vancouver stand Fitz in Verbindung, aktuell gibt’s zu beiden Klubs keinen Kontakt. Ein konkretes Angebot für Fitz hat die Austria bisher noch nicht vorliegen, am Verteilerkreis schaut man sich aber für einen möglichen Nachfolger logischerweise um.