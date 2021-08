Laptops für Schüler: Auslieferung ab 20. September

Neben den Schülern bekommen an den Bundesschulen (in diesem Falle AHS) auch alle Lehrer der betreffenden Klassen die entsprechenden Laptops oder Tablets vom Bildungsministerium. An den Pflichtschulen (in diesem Fall die Mittel- und Sonderschulen) gibt es nur drei Geräte pro teilnehmender Klasse. Allerdings würden die Länder als Pflichtschulerhalter sich ebenfalls an der Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer beteiligen, betonte Rauskala. So habe Oberösterreich bereits bekanntgegeben, allen Lehrern der betreffenden Klassen ein Endgerät zu beschaffen. Tirol plane eine ähnliche Maßnahme und auch in anderen Bundesländern laufe die Planung wenn schon nicht für eine Vollausstattung, so zumindest für ein ausreichendes Angebot für jede Schule.