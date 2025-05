LIVE ab 16.15 Uhr: Barca im Super-Hit gegen Real

Barcelona hat bereits die ersten drei Saisonduelle mit Real für sich entschieden. In der Liga gab es im Herbst in Madrid einen 4:0-Erfolg, im Supercup-Finale im Jänner ein 5:2 und Ende April im Copa-del-Rey-Endspiel ein knappes 3:2 nach Verlängerung. Nun peilt die Truppe um Lamine Yamal im 261. Clasico (16.15 Uhr) den vierten Streich in Folge und damit quasi die Entthronung des Titelverteidigers an. Es wäre wohl die beste Medizin nach der Enttäuschung durch das dramatische Scheitern im Champions-League-Halbfinale an Inter Mailand diese Woche.