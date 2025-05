Eine Mutter auf der Suche nach der Wahrheit

„Ja, ich will noch immer die Wahrheit erfahren. Ich will erfahren, warum mein Mädchen sterben musste“, sagt Brigitta Scharinger mit leiser Stimme und legt vorsichtig die getrocknete Rose und das Lebkuchenherz wieder in eine Schüssel – und verstaut sie in der Truhe. In der Wohnung in der Ospelgasse.