NGO warnt vor „Big Tech“-Dominanz an Schulen

Im Ministerium verweist man darauf, dass US-basierte Cloud-Dienste nur im Bereich der IT-Services für IT-gestützten Unterricht wie Videokonferenzen genutzt werden. Sensible Daten im Rahmen der Schulverwaltung sowie Schülertestungen würden ausschließlich in nationalen Rechenzentren gehostet. Das überzeugt die NGO nicht: Der Versuch der Abgrenzung der Bereiche Pädagogik und Verwaltung sei nicht möglich, weil die Kommunikation an den Schulen über Dienste der großen Anbieter laufe. In der Praxis würden „schon längst Microsoft und Google für Datenübertragungen zu Inhalten wie Noten, Verhalten und familiären Problemen von Schüler*innen benutzt“.