Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins in Graz

Nächstes Jahr wird in der steirischen Landeshauptstadt gewählt, daher ist es Zeit, die Stimmungslage in der Grazer Bevölkerung abzuklopfen. Laut einer aktuellen Umfrage der ÖVP Graz, die der „Krone“ vorliegt, bahnt sich 2026 ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und ihrem Herausforderer Kurt Hohensinner (ÖVP) an!