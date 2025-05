LIVE ab 17 Uhr: FK Austria Wien gegen SK Rapid

Trainerlob an die Mannschaft

Man habe jedenfalls bewiesen, dass man in Spitzenspielen als Mannschaft gut funktioniere. Der Trainer lobte zudem das Teamgefüge, jeder sei bereit, den Fehler des anderen auszubügeln. „Die Mannschaft hat einen unglaublichen Zusammenhalt über die ganze Saison hinweg gezeigt“, so Helm. Das wollen die Favoritner auch am Sonntag in der Generali-Arena unter Beweis stellen, 14.000 Tickets wurden bisher abgesetzt. „Es ist für uns ein sehr wichtiges Spiel, für sie aber auch. Wenn wir wieder so auftreten wie die letzten Spiele, dann werden wir viel Freude haben“, war sich Austria-Kapitän Manfred Fischer sicher.