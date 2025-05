Familie lebt in Angst: „Uns verfolgt Feuerteufel“

Dann kommt der 18. März dieses Jahres. Philipp holt die beiden Kinder von Schule und Kindergarten ab und kocht, seine Frau ist an diesem Tag nicht da. „Beim Osterfeuer raucht’s“, ruft sein Sohn plötzlich in falscher Annahme. Beim Hinauslaufen sieht der Familienvater: Es ist das eigene Wirtschaftsgebäude! Er läuft hin, will mit einem Gartenschlauch noch löschen. „Dabei sah ich, dass der Brand bei den Strohballen im Mistlager ausgebrochen war. Dort ist nichts, was von selbst zu brennen beginnen könnte.“