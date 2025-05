Zahnfehlstellung auch bei Erwachsenen korrigieren

Eine Korrektur mittels Zahnspange erfolgt vom Kieferorthopäden in der Regel bereits bei Kindern, wenn die ersten bleibenden Zähne durchbrechen. Doch solch eine Behandlung macht grundsätzlich in jedem Alter Sinn, wie die Kieferorthoäden DDr. Bärbel Reistenhofer und Dr. Benjamin Jakob Kux, von Zahnregulierung Votiv in Wien erklären.