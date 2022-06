Kick it like Rangnick

Der Ball ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. So oder so ähnlich lassen sich die ersten 3 der 4 Nations-League-Spiele unter dem neuen Fußball-Teamchef, der erstmals seit Happel das Prädikat Weltklasse verdient, zusammenfassen. Man hätte an die Aufgaben auch wie gewohnt herangehen können: Hätte die Müdigkeit der Spieler beklagen können; hätte ins Treffen führen können, dass wir gegen den Vizeweltmeister (Kroatien), den EM-Halbfinalisten (Dänemark) und den Weltmeister (Frankreich) antreten müssen; hätte vorbauen können, dass allein aufgrund der Marktwerte (Österreich: 293,4 Millionen, Frankreich: 1,08 Milliarden Euro) mit keinem Punktgewinn gerechnet werden dürfe. Und auf einmal hält die Nummer 34 der Welt bei 4 Zählern aus 3 Spielen, mit Option auf mehr.