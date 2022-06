Zerpflückte ÖVP | Glückliches Team

Glückliches Team. Diesmal weder ein Blackout im Happel-Stadion noch ein schwarzes Loch - wie beides zuletzt erlebt beim Nations-League-Spiel am Montag gegen Dänemark, das unsere Fußball-Nationalmannschaft letztlich unglücklich verlor. Beim Match gegen den regierenden Weltmeister Frankreich gestern Abend ging Österreich im dritten Spiel unter Trainer Rangnick in der ersten Hälfte sogar in Führung. Durch das seit langer Zeit erstmals wieder volle Happel-Stadion wogte die Welle. Den Ausgleich durch Mbappe, den teuersten Fußballer der Welt, konnten weder Welle noch unsere Spieler verhindern. Die Weltmeister spielten weltmeisterlich, fast hätte man sich gewünscht, das Flutlicht fiele wieder einmal aus oder ein Loch tue sich auf… Haben wir nicht notwendig: Letztlich hielt das Unentschieden. Ein glückliches Team!