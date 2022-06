Ashley Graham postet Video gegen Schlankheits-Wahn

Fünf Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge hat Ashley Graham ein Statement gegen den Schlankheits-Wahn gesendet. „Poste dieses Video für all die Mamas, deren Figuren noch nicht in ihre Ursprungsform zurückgekehrt“ sind und das vielleicht auch nie tun werden. „Und für jeden, der daran erinnert werden muss, dass euer Körper in seiner tatsächlichen Form schön ist“, schrieb die 34-Jährige auf Instagram zu einem kurzen Clip am Set eines Fotoshootings.