Wir müssen über Asyl sprechen - aber nicht so!

Was bei Sebastian Kurz schon funktioniert hat

Nichts anderes macht Laura Sachslehner, wenn sie davon schreibt, dass Österreich an den vielen Asylanträgen „leide“. Nach mauen Werten in den Umfragen und fiesen Ablösegerüchten musste die türkise Generalsekretärin ganz tief in die politische Trickkiste greifen. Und der Allzeitschmäh, einfach einmal gegen Flüchtlinge zu poltern, hat noch immer funktioniert. Das wissen wir spätestens seit Sebastian Kurz. Sein Sager, dass der „NGO-Wahnsinn“ beendet werden muss, verhalf ihm letztendlich dazu, aus dem Stand Kanzler zu werden. Warum soll das nicht auch bei Laura Sachslehner funktionieren?