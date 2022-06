„Tutto Gas“: Österreicher feierten „mit Maß“

Keine Vandalenakten, keine Verletzten, keine Exzesse: Der Bürgermeister der friaulischen Badeortschaft Lignano, Luca Fanotto, zog eine positive Bilanz des Pfingstwochenendes, das 100.000 Touristen, darunter circa 20.000 Österreicher, in die Kleinstadt an der Adria gelockt hat. „Dank unserer Vorbeugungsmaßnahmen haben wir Exzesse vermeiden können. In der Stadt herrschte Partystimmung, aber es wurde mit Maß gefeiert“, bilanzierte Fanotto.