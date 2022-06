„Tutto Gas“: Alkohol-Exzess, Strafen und Anzeigen

Lignano Sabbiadoro hat die feierwütigen Partygäste wieder - und mit ihnen die Alkoholexzesse. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause pilgerten in diesem Jahr wieder Scharen von Österreichern und Deutschen in das Strandstädtchen an der oberen Adria. Das Pfingstwochenende ist in Lignano berüchtigt für wilde Partys - so auch heuer: Drei Jugendliche mussten mit Alkoholvergiftungen ins Spital eingeliefert werden.