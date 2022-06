Tausende Jugendliche bei „Tutto Gas“ in Lignano

Wegen der Covid-Pandemie war es zu Pfingsten in Lignano in den letzten beiden Jahren ruhig. Das wird sich heuer ändern: 80.000 Gäste werden am Hausstrand der Österreicher erwartet. Darunter nicht nur Italiener, die den Nationalfeiertag am 2. Juni im beliebten Urlauberort feiern, sondern auch unzählige Deutsche und Österreicher geben am Wochenende „Tutto Gas“.