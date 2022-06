Lignano-Comeback mit skurrilen Regeln

Das lange Warten hat ein Ende. In dem italienischen Urlaubsort an der oberen Adria heißt es heuer wieder: „Tutto Gas!“ In Lignano wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ordentlich Party gemacht. Mit strengen Vorschriften will man die Tausenden Gäste fest im Zaum halten. Bis zu 100.000 Gäste werden an diesem Pfingstwochenende in der Partymetropole erwartet. 20.000 kommen allein aus Österreich, um ausgelassen zu feiern.