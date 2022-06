Gold oder Papiergeld?

Der einstige US-Präsident Richard Nixon ist der Welt in erster Linie wegen Watergate in Erinnerung. In zweiter: Weil er den Goldstandard abgeschafft hat, auch keine historische Glanzleistung. Bis zum 15. August 1971 musste bei der US-Notenbank Fed für jeden gedruckten Dollarschein der entsprechende Gegenwert in Gold gebunkert werden. Doch Pfeif-Mir-Nix Nixon hatte das Gelddrucken für sich entdeckt und drohte Gefahr zu laufen, das jahrzehntelange Versprechen einer harten Leitwährung nicht halten zu können. Also hob er den Goldstandard auf. Vorübergehend, wie er in einer TV-Ansprache erklärte.