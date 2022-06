100 Tage Krieg: Behörden rufen zum Durchhalten auf

Der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile bereits 100 Tage. Am Freitag haben sich die ukrainischen Behörden mit Durchhalteparolen an die Bevölkerung gewandt. Jeder Meter der Region Luhansk werde gehalten, sagte etwa Regionalgouverneur Serhij Gajday. Konkret wird derzeit unter anderem in der Stadt Sjewjerodonezk gekämpft.