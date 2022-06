„Situation in Ostukraine zunehmend düsterer“

Ukrainische Soldaten klagen über fehlende Waffen

Aus dem umkämpfen Gebiet tauchen immer mehr Videos von ukrainischen Einheiten auf, die sich an ihre Vorgesetzten oder an Präsident Wolodymyr Selenskyj wenden und über fehlende Waffen und Munition klagen und sich darüber beschweren, dass sie nicht ausreichend ausgebildet seien für den Kampf. Es gibt laut Reisner bereits mindestens 13 solcher Videos. Einige dieser Soldaten wurden laut ihren Aussagen in den Videos aus dem Westen des Landes in den umkämpften Osten verlegt und waren auf den heftigen Artilleriebeschuss nicht vorbereitet.