Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in den unterirdischen Bunkern der monatelang umkämpften Fabrik Asowstal im ostukrainischen Mariupol mehr als 150 Leichen von ukrainischen Kämpfern gefunden. Die ukrainische Führung habe bis heute keine Anfrage gestellt, die Toten zu überführen. Im Gegenteil, die russischen Truppen hätten unter den Leichen Minen entdeckt, mit denen der Container wohl auf Anweisung der Regierung in Kiew in die Luft gesprengt werden sollte, um Russland anzuschwärzen.