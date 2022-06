Landtag wählte einstimmig neuen Chef-Kontrollor

Der 46-jährige gebürtige Oberösterreicher ist derzeit am Bundesrechnungshof tätig. Wenk tritt seine neue Funktion im Burgenland am 1. August an. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien der Lebenslauf, die Erfahrung, die Reihung des hinzugezogenen Personalberaters und das Hearing gewesen, erläuterte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich: „Der beste Bewerber war Wenk.“ Es sei gelungen, einen „Vollprofi“ ins Burgenland zu holen.