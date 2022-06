Räumung: Der letzte Akt auf der Wolfschwang Alm

Keine Ketten: Übergabe erfolgte friedlich

Auf der Alm, auf der das Paar auch seit gut 13 Jahren wohnte, streunen Katzen und Hühner. Hinterlechner und seine Frau hatten ihr Hab und Gut schon in einen Container gepackt. Am Tag der Exekution wollte sich der Wirt eigentlich ans Objekt ketten, so die Räumung verhindern. Soweit ging Hinterlechner dann doch nicht.