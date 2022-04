Der Traum von der Wolfschwang Alm ist geplatzt

Über die Jahre sei zudem das Verhältnis zum Eigentümer immer schwieriger geworden. Der sieht die Sache jedoch differenzierter. „Ja, das Haus ist alt, es gehört etwas gemacht. Aber auch, weil es eben nun zwei Jahre lang nicht in Betrieb war“, so Max Mayr-Melnhof. Es habe Gespräche gegeben, überdies gäbe es nur eine geringe, dreistellige Pacht. „Für Wolfschwang habe ich von Beginn der Pandemie bis heute keinen Cent Pacht bekommen. So geht das nicht“, erklärt der Hausherr.