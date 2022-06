Polizistin bei Corona-Demo gegen Bauch gesprungen

Mann ergriff nach Attacke die Flucht

So kam es am 12. Februar gegen 17.38 Uhr am Universitätsring zu einer brutalen Attacke auf eine Polizistin. Als die Beamtin im Zuge einer Demo die Identität eines Teilnehmers feststellen und in weiterer Folge eine Festnahme durchführen wollte, stieß der bisher Unbekannte sie weg und sprang ihr mit voller Wucht in den Bauch. Die Frau wurde durch die Gewaltanwendung verletzt und sackte zusammen. Der aggressive Demo-Teilnehmer ergriff die Flucht.