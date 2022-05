Angeblicher Scheich-Sohn war ein plumper Betrüger

Freispruch für Kärntnerin

Darauf beruft sich Verteidiger Rudolf Mayer, der Freispruch fordert. Zumal auch ein Zeuge berichtete, dass die geschäftlichen Pläne durchaus real waren, hier also kaum ein Betrug vorlag. In diesem Sinn entschied auch die Richterin in Wien, also Freispruch. Das Opfer hat offenbar mit der ganzen Sache abgeschlossen. Als Zeugin wollte sie jedenfalls nicht von ihrer Beziehung zu „Sugardaddy“ berichten.