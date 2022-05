Unmut in Neusiedl über Bauprojekt in „bester Lage“

Der Blick auf den sanften Hügel des Kalvarienbergs mit Kreuzweg und Kapelle wird in Neusiedl am See derzeit getrübt. Seit einiger Zeit gibt es an dem grünen Hang eine Baustelle, die nicht bei jedem auf Wohlwollen stößt. Wie es genehmigt werden könne, dass hier im Erholungsgebiet in „bester Lage“ gegraben und gebaut werden dürfe, fragen sich manche Bürger. Ihrem Ärger sollen einzelne schon Ausdruck verliehen haben, indem sie die Bautafeln besprüht haben.