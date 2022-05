Hilferufe aus der Donau: Suchaktion erfolglos

Suche zu Fuß, zu Wasser und aus der Luft

Laut Polizei hatte eine Frau bei der Donau Hilferufe aus dem Wasser vernommen und einen Notruf abgesetzt. Eine große Zahl an Kräften der Exekutive, der Feuerwehr und der Rettung rückten aus. Sowohl per Boot als auch per Hubschrauber wurde der Strom in der Folge abgesucht, auch das umliegende Ufer zu Fuß von den Helfern durchkämmt.