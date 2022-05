Amtsschimmel wiehert auch beim Abschleppen

Unfall in Oberkärnten durch Vorrangverletzung. Ein Dacia wird vom Gegner schwer beschädigt. Die Polizei lässt das Wrack abschleppen, um die Straße wieder frei zu bekommen. Als der Besitzer den Wagen nach längerem Hin und Her abholen will, verweigert der Abschleppdienst – erst müsste er bezahlen, knapp 2000 Euro. Ein Rechtsstreit um die Kosten beginnt am Bezirksgericht Villach und führt über das Landesgericht Klagenfurt bis zum Obersten Gerichtshof.