VdB-„Gesabbel“ | Pest oder Corona

Pest oder Corona. China - der gefährliche Riese im Osten. Nach jahrelangem Bangen, wie sehr uns die massiv wachsende Wirtschaftsmacht verschlingen würde müssen wir uns jetzt Sorgen machen, weil der Riese angeschlagen ist. „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, seit Jahrzehnten intimer Kenner Chinas, beschäftigt sich in unserer heutigen Ausgabe mit dem aktuellen Bild dieses für uns so schwer zu fassenden Riesen. Seinitz meint, dass uns Chinas Anti-Covid-Hammer „allen auf den Kopf fällt“ und untermauert diese Prognose mit vielen „Krankheits-Symptomen“: Durch die Lockdown-Blockaden kam es zu einem Wirtschaftseinbruch, die Massenstaus bei den Lieferketten wirken sich weltweit aus, während auch in China das Unruhepotenzial wächst. Und Auslöser für das ganze Schlamassel, das mittlerweile die Weltwirtschaft erschüttert, ist und bleibt China selbst. Seinitz schreibt: „Man kann es in Peking drehen, wie man will: China hat die globale Ausbreitung des Covid-19-Virus verursacht - durch einen schweren Fehler des politischen Systems.“ Es sei dann zwar gelungen, die Seuche abzuwürgen, während die ganze Welt unter Covid und den Gegenmaßnahmen litt. „Doch dann kam Omikron und die an ihre Grenzen gestoßene Null-Covid-Politik wird nun zur schweren wirtschaftlichen Selbstbeschädigung Chinas. Und, noch ärger, die Menschen wollen sich nicht mehr einsperren lassen. So viel Ungehorsam hat China schon lange nicht gesehen“, weiß unser Außenpolitik-Experte. Und er kommt zum Schluss: „Der selbst ernannte Weltmeister in der Bekämpfung der Pandemie ist in der eigenen Falle gefangen. Wenn Peking jetzt lockerlässt, könnte es eine riesige Infektionswelle auslösen.“ Wie nannte man so eine Situation einst? Pest oder Cholera! Heute müsste man sagen: Pest oder Corona. Oder gar Corona oder Covid…