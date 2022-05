Sacher-Comeback mit Café und Torten

Zweiter Punkt sind Pop-up-Stores, in denen zeitlich befristet Sachertorten verkauft werden. Im Sommer will man mit dem Schweizer 5-Sterne-Hotel Badrutt’s Palace aus St. Moritz einen Store im Bergclub Paradiso, wo bereits Veranstaltungen von Gucci und Co. stattfanden, umsetzen. Winkler: „Auf 2100 Höhenmetern, wahrscheinlich die höchste Original-Sachertorte, die es je gab.“ Im Gespräch ist so ein Shop zudem in einem Luxus-Einkaufszentrum in Monaco für Weihnachten.