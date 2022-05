Kopf und Kragen | „Kümmerer“ Nehammer

„Kümmerer“ Nehammer. Durchaus erfreulich also, wenn sich Karl Nehammer - wenn auch nach mehrtägiger Schrecksekunde - nun dazu durchgerungen hat, sich für seinen viel zitierten Begrüßungssatz beim Parteitag am Samstag zu entschuldigen. „So viele in einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr“ - das wollte er nun nicht länger im Raum stehen lassen. Gegenüber der „Krone“ erklärte der Bundeskanzler, er habe zu Beginn seiner Rede „in der Freude, dass wir miteinander nach mehr als zwei Jahren der Einschränkungen so wieder beisammen sein können“, seiner Emotion freien Lauf gelassen. So möchte er sich nun entschuldigen, wenn, wie er sagt, „meine überschwängliche Begrüßung Menschen irritiert hat.“ Ja, sie hat tatsächlich viele Menschen irritiert. Manche meinen sogar, womöglich habe sich der Kanzler am Samstag dazu hinreißen lassen, zu sagen, was er wirklich denkt und fühlt. Wie auch immer: Man wird ja in den nächsten Monaten sehen, ob Nehammer in Sachen Pandemie doch ein „Kümmerer“ ist, wie sehr ihn die Gesundheit der Österreicher wirklich bewegt. Und damit: Wie ehrlich diese Entschuldigung war.