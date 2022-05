Kandidatenstatus für die Ukraine!

Nicht noch mehr falsche Signale an Moskau

In den Gründungsakten der EU (vormals: EWG) steht, dass jedes Land in Europa das Recht auf einen Beitrittsantrag hat. Ihn der Ukraine, die ihr Bekenntnis zu Europa mit Blut bezahlt, zu verweigern, hieße, Putins Russland in die Hände zu spielen. Wir brauchen nicht noch mehr falsche Signale an Moskau.