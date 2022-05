EU-Beitritt der Ukraine: Edtstadler skeptisch

Ein Schnellverfahren könne es auch für die Ukraine nicht geben. Mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der laut über alternative Angebote zur EU-Anbindung der Ukraine nachgedacht hatte, sei sie sich einig, sagte Edtstadler im APA-Interview mit Thomas Schmidt. „Was der Außenminister damit auch ansprechen wollte ist, dass man vielleicht auch kreativ sein muss, wie man die Ukraine an westliche Werte heranführt. Was die Ukraine offensichtlich gehört hat, war ein Nein zur EU-Mitgliedschaft, was so nicht gemeint war und auch nicht die Position Österreichs ist.“