Letizia: So knallhart ist ihr Trainingsprogramm

Erst Anfang der Woche sorgte Letizia für reichlich Schlagzeilen. In einem pinken Schnäppchenkleid absolvierte die 49-Jährige einen Auftritt in Valencia und zog dabei alle Blicke auf ihre Körpermitte. Weil das Kleid an der Taille nämlich Cut-outs besaß, konnten alle einen Blick auf den unfassbar durchtrainierten Bauch der spanischen Königin werfen.