Hafenstadt will jetzt im Lendhafen expandieren

Im Streit um den beliebten Lendhafen in Klagenfurt soll am Mittwoch eine Entscheidung fallen. Selbst der US-Nachrichtenkanal CNN hat schon angefragt, wie die Stadt mit den Jugendlichen dort umgehen will. Fix ist vorerst nur, dass das Gastronomieangebot in der Hafenstadt erweitert werden soll.